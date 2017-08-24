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إغلاق مصنع زجاج لخطورته على الصحة العامة في المنوفية

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مصراوي Masrawy

إغلاق مصنع زجاج لخطورته على الصحة العامة في المنوفية

04:00 م الخميس 24 أغسطس 2017

إغلاق مصنع زجاج لخطورته على الصحة العامة في المنوفية

المهندس هشام بيومي

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، إغلاق مصنع زجاج للشيشة ملك "صلاح محمد سلطان" لوجوده داخل الكتلة السكنية، والذي ينتج عنه تصاعد الأبخرة والغازات التي تشكل خطرًا على صحة المواطنين.

وناشد بيومي، أي صاحب منشأة أو مصنع مراعاة واحترام الأهالي والصحة العامة، وعدم إزعاج المواطنين، موكدًا أنه لن يسمح لأي صاحب منشأة أو مصنع تعرض صحة المواطنين وراحتهم للخطر.

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