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​"دفاع البرلمان": قرار تخفيض المعونة الأمريكية مؤسف

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مصراوي Masrawy

​"دفاع البرلمان": قرار تخفيض المعونة الأمريكية مؤسف

03:39 م الخميس 24 أغسطس 2017

كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الن

كتب- أحمد علي:

وصف اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قرار الولايات المتحدة تخفيض بعض المبالغ المخُصصة فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكرى، بـ"المؤسف"، مؤيداً بيان وزارة الخارجية المصرية في هذا الشأن والذى يؤكد أن هذا الإجراء يعد تحركًا يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين على مدار عقود طويلة.

وقال عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، إن هذا القرار يعكس افتقار التدقيق لأهمية استقرار ونجاح دورها في الشرق الأوسط لاحتواء التحديات المختلفة، ومشاركتها في الترتيبات الأمنية لدول الجوار ودعم السلام في المنطقة.

وأضاف عامر، ولا شك أن الإجراء الأمريكي لن يؤثر في عزيمة وإرداة الشعب المصري في بناء مصر الحديثة، وأجد أن أبلغ رد شعبي علي الإجراء الأمريكي، إطلاق مبادرة لتجميع العملة الصعبة، بحيث يودع من يمتلك أي مبلغ دولاري في حساب بالبنك علي غرار المحلمة التي رسمها المصريين بتجميع 60 مليار جنيه (قرابة 8.400 مليار دولار) اللازمة لتمويل مشروع توسيع وتنمية قناة السويس من خلال طرح شهادات استثمار للبيع للمصريين في أقل من أسبوعين.

ووجه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، رسالة إلى المصريين بالخارج، لمضاعفة تحويلتهم الدولارية ومدخراتهم إلى مصر في أبلغ رد على الموقف الأمريكي.

ودعا عامر، الأمة العربية بالتوحد والوقوف سوياً والتأكيد علي دعمهم لمصر من خلال مضاعفة الإستثمارات بما يحقق رداً بليغاً ويترجم العزيمة والإرادة العربية في مواجهة تحديات المرحلة.

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مصراوي Masrawy

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