"شوادر" بيع الأضاحي وجهة المواطنين لمواجهة الأسعار في الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

تسبب ارتفاع أسعار الأضاحي هذ العام، في اكتفاء عدد كبير من مواطني الدقهلية في العزوف عن الشراء، بعد الاكتفاء بالتعرف على الأسعار، في الوقت الذي لجأت فيه عدد من الجمعيات الخيرية إلى طرح صكوك للأضحية بالتقسيط على 12 شهرًا.

ومع انتشار شوادر بيع الخراف البلدية الحية بمدينة المنصورة، انحسرت بعض عمليات الشراء على بعض القادرين، بعد أن وصل سعر كيلو اللحم الضأن الصاحي 55 جنيهًا، بشوادر مواطنون ضد الغلاء، بينما ترواح سعر الخروف الواحد من 2000 إلى 3500 جنيه حسب الوزن.

وقال طارق السعيد، موظف، إن الخراف هذا العام خارج الشوادر يصل سعر الكيلو منها إلى 60 أو70 جنيهًا للكيلو، إذا كان الخروف ذكرًا صغير السن، بخلاف الشوادر والتي تنخفض بها الأسعار، مشيرًا إلى أنه اتفق مع 2 من زملاءه على الاشتراك في شراء خروف للأضحية معًا.

وأضاف محمود مصطفى، تاجر، أنه يحرص على الشراء من الشوادر، ليس لانخفاض سعرها فقط، ولكن أيضًا لكونها مضمونة، وتحت إشراف وزارة التموين بخلاف الأسواق الكبيرة التي لا يعلم أحد مصدر الخراف الموجودة فيها.

أما أنور متولي، أضاف أنه يشتري صكوك أضحية من إحدى الجميعات الخيرية، بتقسيط وصل إلى 160 جنيهًا شهريًا على مدار 12 شهرًا، كي يتمكن من الأضحية هذا العام كما اعتاد ولكن هذا العام مختلف، نظرًا لارتفاع الأسعار.

وقال المهندس إبراهيم الخياط، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن هناك حملات مستمرة على تلك الشوادر للتأكد من الالتزام بالتعليمات، مؤكدًا أن تلك الشوادر تأتي في إطار الحرص على رفع العبء عن كاهل المواطن البسيط.