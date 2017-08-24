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بالصور- وزير القوى العاملة يسلم 40 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة

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مصراوي Masrawy

بالصور- وزير القوى العاملة يسلم 40 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة

03:23 م الخميس 24 أغسطس 2017

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بالصور- وزير القوى العاملة يُسلم 179 عاملًا عقود عملهم بدولة خليجية

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بالصور- وزير القوى العاملة يُسلم 179 عاملًا عقود عملهم بدولة خليجية

كتبت- نورا ممدوح:

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، 40 عقدًا للعمل في القطاع الخاص لذوي القدرات الخاصة تتناسب وإمكانيات وقدرة كل منهم، مشيرا إلى أن هذه الفرص وفرتها منطقتي القوي العاملة بالمعادي، ومصر الجديدة، بمديرية القوى العاملة بالقاهرة.

وقال سعفان، في تصريحات اليوم الخميس، إن الوزارة تحرص على الاهتمام بفئة ذوي القدرات الخاصة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح بإطلاق 2018 عام ذوي القدرات الخاصة، مؤكداً أن الاهتمام بهذه الفئة من الشباب له أولوية في خطة عمل الوزارة في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أننا نسعى لزيادة نسبة التشغيل من ذوي القدرات الخاصة لاستغلال إمكانياتهم وقدرتهم على البذل والعطاء، وتقديم كل الرعاية والحماية والاهتمام باعتبارها فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدي ما يدفعهم للعمل.

ووجه الوزير نجوي إبراهيم وكيل أول الوزارة، مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة ، بمراجعة بعض المواد في العقود التي تم تسليمها لذوي الاحتياجات. الخاصة ، بعد أن لاحظ أن بعضها يحتاج إلي مراجعة لما فيه صالح العاملين.

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