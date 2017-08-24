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افتتاح الدورة التدريبية الـ42 للإعلاميين الإفارقة الناطقين بالإنجليزية الأحد المقبل

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مصراوي Masrawy

افتتاح الدورة التدريبية الـ42 للإعلاميين الإفارقة الناطقين بالإنجليزية الأحد المقبل

03:18 م الخميس 24 أغسطس 2017

افتتاح الدورة التدريبية الـ42 للإعلاميين الإفارقة الناطقين بالإنجليزية الأحد المقبل

ارشيفية

كتبت - هاجر حسني:

يشهد مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد المقبل، حفل افتتاح الدورة التدريبية رقم 42 للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية والتي تقام بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وقال بيان المجلس، اليوم الخميس، إن الدورة ستستمر لمدة 7 أسابيع ويوفر المركز للمتدربين الدراسات النظرية والعلمية المتقدمة في مجالات الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمكتوبة، ويتولى التدريب نخبة من كبار الإعلاميين والخبراء المتخصصين وأساتذة الجامعا

وأشار المجلس إلى أنه سيتم توفير الرعاية الصحية للمتدربين وإعداد الزيارات السياحية والترفيهية لإطلاعهم على الحضارة المصرية القديمة والحديثة، وكذلك الزيارات العلمية المتخصصة إلى المؤسسات الإعلامية المختلفة.

يحضر حفل الإفتتاح مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، وأحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومساعد وزير الخارجية.

ويشارك بالدورة 36 إعلامي من 15 دولة إفريقية وهم (إريتريا – جامبيا – غانا – كينيا – ليسوتو – مالاوي – مورشيوس – ناميبيا – نيجيريا – سيراليون – جنوب إفريقيا – أوغندا – زامبيا – زيمبابوي – جنوب السودان).

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