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«اتصالات البرلمان» تواصل فتح ملف سوء خدمة شبكات المحمول بدور الانعقاد الثالث

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«اتصالات البرلمان» تواصل فتح ملف سوء خدمة شبكات المحمول بدور الانعقاد الثالث «اتصالات البرلمان» تواصل فتح ملف سوء خدمة شبكات المحمول بدور الانعقاد الثالث

التحرير

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قال النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات البرلمان، إنه سيبحث خلال دور الانعقاد الثالث، إمكانية وضع جزاءات على شركات المحمول في حال سوء الخدمة، بسبب ظاهرة تدنى مستوى خدمة شبكات المحمول، خاصة في محافظات الصعيد.

ولفت في تصريحات لـ«التحرير»، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، صاحب السلطة لتوقيع مخالفات على أي من شركات الاتصالات، حال تدني مستوى الخدمة في بعض الأماكن، أو حال تلقيه شكاوى من خلال الرقم الساخن المخصص للشكاوى.

أشار إلى أن الأزمة تكمن في أن الجهاز لا يمتلك لائحة جزاءات صارمة، رغم أن لديه إمكانيات تؤهلة لتقييم مستوى الخدمة، ولذلك فستكون مهمته في دور الانعقاد الثالث بحث إمكانية تقييم الخدمة، ووضع جزاءات حال تردي الخدمة.

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كانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قد بدأت في دور الانعقاد السابق، مناقشة أزمة تدنى مستوى خدمة شبكات المحمول، خاصة فى محافظات الصعيد.

وجاء ذلك بعد أن تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشأن تلك الأزمة ومنهم النائب محمد الغول، الذي قال إن العقد المبرم بين المواطن وشركات الاتصالات يجب إعادة النظر فيه بشكل سريع، خصوصا أنه يعفي الشركات من أي مسئولية عن سوء الخدمة المقدمة للعميل.

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التحرير

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