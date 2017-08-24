ننشر خطة «التموين» لتوفير لحوم منخفضة الأسعار قبل العيد

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كثفت وزارة التموين كل جهودها استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وذلك فى سعى منها لتوفير لحوم بديلة عن البلدية بعد ارتفاع أسعارها وتجاوزها الـ150 جنيها فى الكيلو.

ممدوح رمضان المستشار الإعلامى لوزارة التموين والتجارة الداخلية قال إن لديهم خطة شاملة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مؤكدا أنه سيتم طرح 12 ألف ذبيحة وكميات كبيرة من اللحوم السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو، كما سيتم طرح أكثر من 7500 ذبيحة ضأن بسعر 75 جنيها للكيلو.

وأضاف رمضان أن الوزارة تطرح كميات من اللحوم، وذلك لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار بلحوم بديلة مناسبة للمواطن المصرى، مضيفا أن الإقبال على المجمعات كبير هذا العام بفضل توافر تلك الكميات كما أن الضخ سيستمر لحين حلول عيد الأضحى المبارك.

العميد إيهاب الليثى رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية أكد أن الشركة بدأت فى تكثيف المعروض فى فروع مجمعاتها الاستهلاكية وتم طرح ما يقرب من 180 طن لحوم ذبيحة سودانية بسعر 85 جنيها للكيلو، و50 طنا من اللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 60 جنيها للكيلو، مضيفا أن الخراف الحية "القائم" تباع بفروع المجمعات الاستهلاكية بـ60 جنيها للكيلو، وذلك فى سعى من الشركة لتوفير الأضاحى للمواطنين.

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جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أجرى دراسة عن "اقتصاديات اللحوم الحمراء في مصر" فى أغسطس 2015، توقعت انخفاض متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء من 15.2 إلى 14.6 كجم سنويا خلال 2014 ـ 2018.

وأوضحت الدراسة أنه من المتوقع تزايد كمية المتاح للاستهلاك من اللحوم الحمراء إلى 1340.8 ألف طن عام 2018، بمتوسط زيادة سنوية قدرها 10.8 ألف طن خلال الفترة "2014 ـ 2018".

وأكدت الدراسة أنه من المتوقع أن يتجه العجز في إنتاج اللحوم الحمراء للتزايد خلال الفترة من "2014 ـ 2018"، إلى أن يبلغ 396.8 ألف طن عام 2018 بمتوسط زيادة قدرها 19.3 ألف طن سنويا، وقد يعود ذلك الانخفاض إلى الزيادة المضطردة في عـدد السكان، والتي لم يقابلها نمو مواز في الثروة الحيوانية، يحافظ على مستوى نصيب الفرد.