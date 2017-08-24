مصر للطيران تحذر من موقع وهمي يوزع تذاكر مجانية
مصر للطيران تحذر من موقع وهمي يوزع تذاكر مجانية
03:01 م الخميس 24 أغسطس 2017
القاهرة- مصراوي
حذرت شركة مصر للطيران اليوم الخميس عملائها من موقع إلكتروني يدعي توزيع تذاكر مجانية للشركة على العملاء في حال إتمام استطلاع رأي عن الشركة عبر الإنترنت.
وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك إن الموقع لا يمت مصر للطيران بصلة ويرجى عدم الضغط على أي رابط غير معروف.
وأوضحت الشركة أن أي أنشطة رسمية خاصة بمصر للطيران يتم عرضها عبر موقع الشركة الرسمي أو صفحتها الرسمية عبر الفيس بوك.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"مصر للطيران": ٨ ملايين جنيه لتطوير أجهزة الكشف على الصادرات للخارج
-
ضابط أمن بـ "مصر للطيران" يعيد لحاج جزائري أموال فقدها (صورة)
-
مصر للطيران: 19 رحلة لنقل 5 آلاف حاج إلى الأراضي المقدسة اليوم
-
"مصر للطيران" تنقل 2880 حاجًا من أهالي غزة إلى السعودية
إعلان
إعلان