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مصر للطيران تحذر من موقع وهمي يوزع تذاكر مجانية

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مصراوي Masrawy

للطيران تحذر من موقع وهمي يوزع تذاكر مجانية

03:01 م الخميس 24 أغسطس 2017

مصر للطيران تحذر من موقع وهمي يوزع تذاكر مجانية

القاهرة- مصراوي
حذرت شركة مصر للطيران اليوم الخميس عملائها من موقع إلكتروني يدعي توزيع تذاكر مجانية للشركة على العملاء في حال إتمام استطلاع رأي عن الشركة عبر الإنترنت.

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك إن الموقع لا يمت مصر للطيران بصلة ويرجى عدم الضغط على أي رابط غير معروف.
وأوضحت الشركة أن أي أنشطة رسمية خاصة بمصر للطيران يتم عرضها عبر موقع الشركة الرسمي أو صفحتها  الرسمية عبر الفيس بوك.
 
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