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كيف تم إعداد "سفراء التوكاتسو" للعمل بالمدارس المصرية- اليابانية؟ (إنفوجرافيك)

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مصراوي Masrawy

كيف تم إعداد "سفراء التوكاتسو" للعمل بالمدارس المصرية- اليابانية؟ (إنفوجرافيك)

02:54 م الخميس 24 أغسطس 2017

افتتاح المدارس المصرية اليابانية

كتبت- ياسمين محمد:

مع اقتراب افتتاح المدارس المصرية- اليابانية الجديدة، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مهارات معلمي ومسئولي تلك المدارس، وكيفية إعدادهم وفق معايير محددة.

وينشر مصراوي "إنفوجرافيك" بـ6 معلومات عن مدرسي ومديري المدارس اليابانية.

المدارس المصرية- اليابانية

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مصراوي Masrawy

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