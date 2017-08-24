كيف تم إعداد "سفراء التوكاتسو" للعمل بالمدارس المصرية- اليابانية؟ (إنفوجرافيك)

كتبت- ياسمين محمد:

مع اقتراب افتتاح المدارس المصرية- اليابانية الجديدة، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مهارات معلمي ومسئولي تلك المدارس، وكيفية إعدادهم وفق معايير محددة.

وينشر مصراوي "إنفوجرافيك" بـ6 معلومات عن مدرسي ومديري المدارس اليابانية.