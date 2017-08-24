كيف تم إعداد "سفراء التوكاتسو" للعمل بالمدارس المصرية- اليابانية؟ (إنفوجرافيك)
كيف تم إعداد "سفراء التوكاتسو" للعمل بالمدارس المصرية- اليابانية؟ (إنفوجرافيك)
02:54 م الخميس 24 أغسطس 2017
افتتاح المدارس المصرية اليابانية
كتبت- ياسمين محمد:
مع اقتراب افتتاح المدارس المصرية- اليابانية الجديدة، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مهارات معلمي ومسئولي تلك المدارس، وكيفية إعدادهم وفق معايير محددة.
وينشر مصراوي "إنفوجرافيك" بـ6 معلومات عن مدرسي ومديري المدارس اليابانية.
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