"مصر للطيران": ٨ ملايين جنيه لتطوير أجهزة الكشف على الصادرات للخارج

كتب- طه عبيد:

أكد الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، أن الشهادة التي حصلت عليها الشركة من منظمة الايكاو، هي وسام على صدر الشركة الوطنية، مشيرًا إلى أن تطوير الإجراءات الأمنية بالمطارات حقق نتائج مبهرة بشهادة المنظمات الدولية.

وقال جوهر، إن شركة الشحن الجوى قامت مؤخرًا بتطوير جميع أجهزة الكشف بألاشعة على الشحنات التي يتم تصديرها للخارج، بتكلفة بلغت ٨ ملايين جنيه إلى جانب استخدام أجهزة جديدة تعمل بصورة مزدوجة للكشف على الشحنة مهما كان حجمها، والكشف عن وجود أى متفجرات أو أسلحة.

وأوضح جوهر أنه بحث خلال مؤتمر أمن الطيران الإقليمي، العديد من الموضوعات مع ممثلي وزارات وهيئات الطيران فى أفريقيا والشرق الأوسط، لمزيد من التعاون فى كافة المجالات، مضيفًا أن نسبة الكشف عن الشحنات تصل إلى نسبة ١٠٠٪ على جميع الطرود.

وأكد أن الشركة بصدد زيادة أسطولها بثلاث طائرات جديدة من طراز ٨٠٠/٧٣٧ ، بجانب الاتفاق مع شركة ميناء القاهرة الجوى على زيادة مساحة مجمع البضائع لمصر لطيران بنحو ١٥ ألف متر سيتم ضمها إلى قرية البضائع.

جاء ذلك الجلسة الوزارية لأعمال المؤتمر الوزاري الاقليمى لأمن الطيران المدنى بافريقيا والشرق الأوسط، والذي تستضيفه شرم الشيخ ويحضره 350 شخصية هامة يمثلون 55 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط من بينهم 27 وزيرًا للنقل والطيران المدني و35 رئيس سلطة طيران مدني و8 سفراء دول و7 منظمات دولية معنية بالطيران المدني.