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رئيس الوزراء الهندي: التعاون العسكري مع نيبال يمثل أولوية قصوى

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الهندي: التعاون العسكري مع نيبال يمثل أولوية قصوى

02:56 م الخميس 24 أغسطس 2017

رئيس الوزراء الهندي: التعاون العسكري مع نيبال يمثل أولوية قصوى

رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي

نيودلهي - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، اليوم الخميس، بعد مباحثات مع نظيره النيبالي شير بهادر ديوبا إن التعاون في مجالي الدفاع والأمن بين نيبال والهند مسألة ذات أولوية قصوى.

وتأتي تصريحات مودي خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي، عقب عقد مباحثات على مستوى الوفود، وذلك في ظل توترات بين الهند والصين على حدودهما بالقرب من ولاية سيكيم، التي تتاخم نيبال.

وتعد نيبال دولة حبيسة، وتقع بين الهند والصين، وتعتمد بصورة كبيرة على الصين في الحصول على البضائع الأساسية والوقود.

وقال مودي " التعاون في مجالي الدفاع والأمن يمثل أولوية قصوى لنا... مصالحنا الدفاعية متوافقة ومرتبطة ببعضها البعض".

وبين الهند ونيبال حدود مفتوحة، يمكن لمواطني البلدين من خلالها التحرك والعيش والعمل بحرية بدون جوازات سفر أو تأشيرات.

وقد وقعت الدولتان اليوم ثمان اتفاقيات في مجالات تشمل إعادة بناء المناطق التي يضربها الزلزال وتهريب المخدرات.

وتعهدت الدولتان بتعزيز التعاون في مجال تهريب المخدرات وتحسين آليات السيطرة على الفيضانات.

وكان ديوبا، الذي تولى منصبه في حزيران/يونيو الماضي، قد وصل الهند أمس الأربعاء في زيارة لمدة خمسة أيام. ويشار إلى أن رؤساء وزراء نيبال عادة ما يبدأوت جولتهم الخارجية بزيارة الهند.

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مصراوي Masrawy

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