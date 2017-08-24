زوجة تطلب الخلع: "مش عاوزني أنام وهو بياكل"

كتب - عمرو علي:

بعد 8 سنوات زواج، لجأت "ياسمين" لمحكمة الأسرة بإمبابة، طالبةً "الخلع" من زوجها بعدما ألقى "كوب شاي" في وجهها.

وروت ياسمين ربة المنزل ذو الـ28 عاما قصتها مع زوجها بائع الفاكهة الذى رشحته لها إحدى قريباتها، وأنجبت منه ثلاث بنات وولد، وها هي تطلب الخلع منه بعدما تحولت حياتها لجحيم.

تقول الزوجة إنها عملت في بداية زواجها للمساعدة على تلبية احتياجات البيت، وتحملت الظروف المعيشية الصعبة ولم تشتكِ يومًا، حتى أصيبت بهشاشة في العظام، فتغيرت مشاعر الزوج تجاهها، وأصبح عصبيا لا يراعي ظروفها الصحية.

وأكدت "ياسمين" أمام قاضى فض المنازعات الأسرية أنها رفعت دعوى الخلع لأن زوجها "حدفها بكوباية شاي سخن في وشها نص الليل''، موضحة أنه أيقظها بعد الساعة الثالثة صباحاً، وطلب منها إعداد العشاء له وكوبًا من الشاي، وعندما أخبرته بتعبها، ثار في وجهها وسبها بأبشع الألفاظ.

ونوهت الزوجة إلى أنها استجابت لرغبة زوجها، وأعدت له العشاء والشاي، وحين همَّت بالدخول لحجرتها للنوم، طالبها بالجلوس حتى الانتهاء من طعامه، وعندما رفضت ألقى بكوب الشاي الساخن في وجهها، فطلبت الطلاق منه لكنه رفض وهددها بعدم رؤية أبنائها مرة أخرى، فأقامت دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة.