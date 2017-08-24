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العاهل السعودي يبحث مع مسؤول صيني الأحداث الإقليمية والدولية

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مصراوي Masrawy

العاهل السعودي يبحث مع مسؤول صيني الأحداث الإقليمية والدولية

02:32 م الخميس 24 أغسطس 2017

العاهل السعودي يبحث مع مسؤول صيني الأحداث الإقليمية والدولية

الملك سلمان

الرياض - ( د ب أ):

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مع نائب رئيس مجلس الدولة بالصين تشانغ قاو لي، الذي يزور المملكة حاليا ، التعاون بين البلدين إضافة الى الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس" اليوم الخميس أن الملك سلمان بن عبد العزيز استعرض مع تشانغ قاو لي " آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الاقليمية والدولية ".

واضافت "واس" أن خادم الحرمين الشريفين رحب بنائب رئيس مجلس الدولة الصيني، فيما عبر المسؤول الصيني عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه الملك سلمان.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين 184467 مليون ريال في عام 2015 منها 92398 مليون ريال واردات من الصين، و92069 مليون ريال صادرات سعودية للصين، ويميل الميزان التجاري لصالح الصين بشكل طفيف.

كما تحتل الصين المرتبة الأولى من بين أكبر 10 دول مستوردة من المملكة، وتمثل نسبة ما تستورده الصين من المملكة 1ر12 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة لدول العالم، وتحتل المرتبة الأولى كذلك من بين أكبر 10 دول مصدرة للمملكة، وتمثل واردات المملكة من الصين ما نسبته 1ر14 بالمئة من إجمالي واردات المملكة من دول العالم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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