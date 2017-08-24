النقل العام بالإسكندرية: الأوتبيسات تعمل للثانية والنصف صباحا في العيد

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام في الإسكندرية، اليوم الخميس، انتهاء الهيئة من استعدادتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بوضع خطة تشغيلية تخدم احتياجات مواطني وزوار الإسكندرية خلال فترة العيد.

وقال "عليوة" إنه تقرر مد ساعات العمل لأتوبيسات النقل العام، والترام، حتى الساعة 2:30 صباحًا طوال أيام العيد، فضلًا عن تشكيل غرفة عمليات بالهيئة تعمل على مدار الـ 24 ساعة لإعادة توزيع السيارات العاملة طبقًا للكثافة.

وأشار إلى أنه سيتم الدفع بأتوبيسات إضافية على الخطوط التي تخدم كورنيش وشواطىء الإسكندرية بدء من أبو قير وصولًا إلى قرية مراقية بالساحل الشمالي، فضلًا عن تدعيم الخطوط التي تخدم المتنزهات والحدائق العامة مثل المنتزه وانطونيادس وحديقة الحيوان.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أنه سيتم تركيز الأتوبيسات أيضًا على الخطوط التي تربط بين مواقف استقبال وسفر المصطافين وهي منطقة سيدي جابر وميدان الشهداء والموقف الجديد.