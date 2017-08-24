الإسكان: وحدات مخفضة الثمن للعاملين بالوزارات التي ستنقل للعاصمة الإدارية

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تخصيص وحدات خاصة بالعاملين بمقار المؤسسات والهيئات الحكومية المقرر إنشائها أو نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم البدء في تنفيذ الوحدات فور الانتهاء من التصميم.

وأشار مدبولي، خلال جولته التفقدية للحي السكني بالعاصمة الإدارية، الخميس، إلى أن الوحدات الخاصة بالعاملين بالوزارات ستختلف عن وحدات الإسكان الاجتماعي من حيث المساحة ومواصفات التشطيب.

وأكد أن الوحدات سوف تطرح بأسعار مخفضة ومساحات مختلفة لتناسب مختلف شرائح الدخل للعاملين بالحكومة، وستكون هناك تيسيرات في السداد.