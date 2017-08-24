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الحركة القومية التركية: استفتاء أكراد العراق سبب لاندلاع حرب

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مصراوي Masrawy

الحركة القومية التركية: استفتاء أكراد العراق سبب لاندلاع حرب

02:14 م الخميس 24 أغسطس 2017

الحركة القومية التركية: استفتاء أكراد العراق سبب لاندلاع حرب

اسطنبول - (د ب أ):
حذر رئيس حزب الحركة القومية التركية دولت بهتشلي اليوم الخميس من أن الاستفتاء المقرر على استقلال منطقة كردية ذاتية الحكم في شمال العراق يمكن أن يعتبر " سببا لاندلاع حرب ".

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن بهتشلي القول " يجب أن يعرف أن هذا الاستفتاء المحتمل هو بروفة لكردستان. هذا الاستفتاء يضر بالتركمان في تركيا".

ويشار إلى أن مصير التركمان في العراق يثير قلق التركية.

وقال بهتشلي ، الذي غالبا ما ينحاز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان " يجب اعتبار هذا الاستفتاء سببا لخوض الحرب بالنسبة لتركيا إذا لزم الأمر ".

وقد أعربت الحكومة في أنقرة أكثر من مرة عن معارضتها للاستفتاء. ويشار إلى أن تركيا بها أقلية كردية كبيرة، كما أنها تقاتل حزب العمال الكردستاني ،الذي يطالب بمزيد من الحكم الذاتي.

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مصراوي Masrawy

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