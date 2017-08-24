الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حتى الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفه صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تظهر على حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط أمطار خفيفة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

الإسكندرية 26 31

مطروح 23 30

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

بلطيم 26 32

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 36

العريش 24 32

نخل 23 34

طابا 25 36

الطور 26 33

مرسى علم 30 36

الغردقة 28 39

شرم الشيخ 29 39

رفح 23 32

كاترين 21 32

سيوة 25 35

المنيا 23 35

الفيوم 24 35

رأس سدر 24 38

أبوسمبل 29 43

وسط الدلتا 26 35

أسيوط 25 38

سوهاج 26 38

الأقصر 27 42

أسوان 29 44

شلاتين 28 40

حلايب 30 37

الوادى الجديد 28 39

قنا 27 42

نويبع 28 38

السلوم 22 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 44

المدينة 30 45

الرياض 28 42

المنامة 33 39

أبوظبى 31 42

الدوحة 32 40

الكويت 30 47

دمشق 16 39

بيروت 26 32

عمان 21 36

القدس 21 32

غزة 25 32

بغداد 28 45

مسقط 28 32

صنعاء 18 27

الخرطوم 16 38

طرابلس 23 30

تونس 22 34

الجزائر 22 30

الرباط 21 31

نواكشوط 26 31