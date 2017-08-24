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حقوقي يتقدم ببلاغ بشأن إعادة استعمال أجهزة طبية مكهنة

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حقوقي يتقدم ببلاغ بشأن إعادة استعمال أجهزة طبية مكهنة حقوقي يتقدم ببلاغ بشأن إعادة استعمال أجهزة طبية مكهنة

التحرير

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تقدم هشام دراز، عضو منظمة الحرة لحقوق الإنسان بكفر الشيخ، بشكوى رسمية إلى هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، للتحقيق فيما نشرته "التحرير"، الإثنين الماضي، بشأن إرسال مديرية الصحة بكفر الشيخ أجهزة غسيل كلوي، بعد خروجها من الخدمة إلى مركز الغسيل الكلوي بقرية محلة دياي، التابعة لمركز دسوق.

واتهم دراز، الإدارة الصحية بكفر الشيخ بالإهمال والتستر على هذه الكارثة، داعيا الجهات الرقابية إلى التحقيق في التصريحات التي أدلى بها الدكتور خليفة سعد، مدير مستشفى فيصل لأمراض الكلى بدسوق والتابع لها مركز الغسيل الكلوي بمحلة دياي، لـ"التحرير"، في التقرير ذاته حول أنها ليست المرة الأولى التي تأتي فيها أجهزة طبية مكهنة إلى المستشفى، وأنه عوقب من قبل لرفضه تسلم هذه الأجهزة، وأيضا إجباره على التوقيع على تقرير بأنه تسلم أجهزة جديدة، لكنها مستعملة وقديمة.

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كان موقع "التحرير"، قد نشر تقريرا رصد فيه أزمة إرسال وزارة الصحة أجهزة غسيل كلوي خارجة من الخدمة ومكهنة إلى مركز غسيل محلة دياي بعنوان كارثة.. «الصحة» تعيد استعمال الأجهزة الطبية بعد خروجها من الخدمة.

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التحرير

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