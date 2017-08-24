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غدًا.. انعقاد الجمعية العمومية الخاصة للتصويت على «لائحة الأهلي»

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غدًا.. انعقاد الجمعية العمومية الخاصة للتصويت على «لائحة الأهلي» غدًا.. انعقاد الجمعية العمومية الخاصة للتصويت على «لائحة الأهلي»

التحرير

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تبدأ غدًا الجمعة، الجمعية العمومية الخاصة للنادي الأهلي، للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، في مقر مدينة نصر، حيث من المقرر أن يبدأ تسجيل وتصويت الأعضاء بداية من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

وتستكمل فعاليات الجمعية العمومية يوم السبت، بمقر النادي بالجزيرة، حيث يفتح باب التسجيل والتصويت من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة.

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وتقام الجمعية العمومية للأهلي تحت إشراف قضائي كامل على مدار اليومين بمقري مدينة نصر والجزيرة، حيث من المقرر أن يتم تشميع صناديق التصويت على اللائحة وكشوف الحاضرين بمعرفة القضاة ونقلها من مقر مدينة نصر إلى الجزيرة.

ومن حق العضو المسدد لاشتراك النادي لعام 2016 التصويت على اللائحة.

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التحرير

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