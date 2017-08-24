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رئيس أوكرانيا يصف روسيا بالدولة المحتلة

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مصراوي Masrawy

رئيس أوكرانيا يصف بالدولة المحتلة

02:04 م الخميس 24 أغسطس 2017

رئيس أوكرانيا يصف روسيا بالدولة المحتلة

رئيس أوكرانيا بترو بوروشنكو

موسكو - (د ب أ):

وجه رئيس أوكرانيا بترو بوروشنكو انتقادات لروسيا خلال الاحتفال بيوم الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي اليوم الخميس، حيث وصفها بالدولة المحتلة وقارنها بالديكتاتور النازي أدولف هتلر.

وفي إشارة للمعركة التي اندلعت منذ ثلاثة أعوام في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا، الذي يتاخم روسيا، قال بوروشنكو في خطاب إن الجيش الروسي هاجم بصورة مباشرة القوات الأوكرانية.

وأضاف بوروشنكو في النص الذي نشر على موقعه الإلكتروني " ببالغ الألم نتذكر أبطال إلوفيسك. لقد تعرضوا لهجوم من قبل وحدات نظامية للجيش الروسي اجتاحت أرضنا بدون إعلان الحرب مثلما فعل هتلر من قبل ".

وكانت روسيا قد ضمت منطقة القرم الواقعة بجنوب أوكرانيا، موقع قاعدة بحرية عسكرية، مطلع عام 2014، وذلك ردا على الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لأوكرانيا حين ذاك.

ودعمت روسيا، التي أدانت عملية الإطاحة، ووصفتها بأنها انقلاب خطط له الغرب، الجماعات المتمردة في منطقتين بأقصى شرق أوكرانيا خلال الثلاثة أعوام الماضية. مع ذلك، نفت روسيا مزاعم أوكرانيا بأنها أججت الصراع من خلال الإمداد بالقوات والأسلحة.

وحمل بوروشنكو الكرملين مسؤولية مقتل أكثر من 10 الاف شخص في الصراع، وقال للشعب الأوكراني " لا تنسوا أو تسامحوا ".

وأشاد الرئيس الأوكراني بالعلاقات القوية بين أوكرانيا والغرب، معربا عن أمله أن تنضم بلاده يوما للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

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مصراوي Masrawy

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