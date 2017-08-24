القبض على 3 موظفين اختلسوا مليون و700 ألف جنيه في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت مباحث الأموال العام في الإسكندرية القبض على موظفين بشركة مساهمة مصرية بمدينة برج العرب، لقيامهما بالاشتراك مع آخر هارب باختلاس مليون و700 ألف جنيه من أموال الشركة، بالتلاعب في الحسابات وصرف شيكات دون توريدها للخزينة.

وتلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغًا من المحامي "أ. م. أ" 34 عامًا، بصفته وكيلاً عن شركة مساهمة مصرية بمدينة برج العرب الجديدة، ضد كلاً من "ج. س. س" 45 عامًا، رئيس قسم الحسابات، و"ع. ع. ع" 45 عامًا، محاسب، و"خ. ع. خ" عاطل، هارب، باستغلال طبيعة عملهما بالشركة واختلاس مليون و700 ألف جنيه.

وتبين من التحريات قيام المتهمين بالتلاعب في حسابات الشركة وصرف شيكات دون توريدها للخزينة والاستيلاء عليها لأنفسهم دون وجه حق، ما أضر عمدًا بالمال العام.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المتحري عنهم بإصدار شيكات بنكية منسوب صدورها للشركة مسحوبة على أحد البنوك بزعم إيداعها بخزينتها لصرفها للموردين على خلاف الحقيقة وعدم إثبات تلك المبالغ بسجلات الخزينة حتى لا ينكشف أمرهم.

تم ضبط المتهم الأول والثاني واعترفا بإرتكاب الواقعة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهم الهارب.

حٌرر المحضر إداري قسم شرطة برج العرب، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.