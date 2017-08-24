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في محاولة للحد من انتشاره.. بدء ترخيص "التوك توك" بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

في محاولة للحد من انتشاره.. بدء ترخيص "التوك توك" بالمنوفية

12:23 م الخميس 24 أغسطس 2017

بدء ترخيص التوك توك

المنوفية - مروة فاضل:

أعلن المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، فتح باب ترخيص الـ"توك توك" بالتنسيق مع إدارة مرور الشهداء، للعمل على تقنين انتشاره، وحفاظًا على حقوق المواطنين والحد من الجرائم والزحام على الطريق.

وأشار بيومي إلى أن الأوراق المطلوبة في الترخيص متمثلة في عقد البيع أو فاتورة الشراء، وصورة أورنيك الفحص وصورة البطاقة للمالك ورسم تجديد لأول مرة بمبلغ 300 جنيه، وأن الرخصة تكون سارية لمدة 3 سنوات ويجدد خط السير سنويًا، بعد سداد رسوم بمبلغ 250 جنيهًا سنويًا في حساب مشروع المواقف بمدينة الشهداء.

وقال بيومي إنه سيتم صرف كارت البنزين الذكي المدعم لأصحاب الـ"توك توك" على أن يتم عمل ملصق على كل "توك توك"، موضحًا أنه ستوجد تسعيرة محددة للمشوار الواحد، داخل المنطقة، بمقدار جنيهين ونصف الجنيه، غقب ارتفاع المحروقات، ومن يخالف ذلك ستعرض للمسألة القانونية أو الغرامة.

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