حملات تموينية مكثفة على منافذ بيع اللحوم بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية – محمد البدري:

شنت إدارات التموين والتجارة الداخلية الإسكندرية، حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المخابز ومحلات الجزارة والمجمعات الاستهلاكية وسرادقات عرض اللحوم، بمختلف إدارات المحافظة، للتأكد من جودتها ومدى الالتزام بببع وعرض اللحوم بالأسعار الرسمية

أعلن ذلك مبارك عبدالرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، وقال إن الحملات لم ترصد مخالفات كثيرة حتى الآن، لافتًا إلى تحرير محضر لمخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات بناء على شكوى من أهالي المنطقة، كما تم تحرير محضر لبدال تمويني لعدم احتفاظه بسجل التفتيش.

وأضاف في تصريح صحفي أن ذلك يأتي في إطار استعدادات مديرية التموين لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لتلافي الأزمات المحتملة خلال العيد والمتعلقة بتوافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالتزامن مع زيادة عدد زائري الإسكندرية.

وأشار إلى أن الرقابة على الأسواق مستمرة لرصد حركة بيع اللحوم بأنواعها وجميع المواد الغذائية التي تهم المستهلك، والتنسيق مع مباحث التموين، الطب البيطري، مديرية الشؤون الصحية لشن حملات على منافذ البيع خاصة الموجودة في المناطق الشعبية للتأكد من صلاحية المعروض للاستهلاك الآدمي.