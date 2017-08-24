"تموين بورسعيد": 42 جمعية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة استعدادا للعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، توافر 42 جمعية منها 34 جمعية فئوية و8 جمعيات تعاونية استهلاكية، لبيع اللحوم الطازجة بأسعار تعاونية، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومشروع تربية الماشية بالمحافظة، استعدادًا لعيد الأضحي المبارك.

وقال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين، في تصريحات صحفية، إن كافة أنواع اللحوم والدواجن والمنتجات والسلع الغذائية، متوفرة من خلال المنافذ المتواجدة بالأحياء لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن سعر اللحوم السودانية 85 جنيهًا للكيلو، من خلال منفذ مدينة بورفؤاد ومنفذ بجوار قصر ثقافة حي المناخ، بالإضافة لمنفذ توزيع اللحوم بحي العرب، وسيارات الثلاجات التي تجوب الأحياء، والأخرى المتمركزة أمام ديوان حي الضواحي.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم توفير اللحوم الحية بمنطقة القابوطي بسعر 50 جنيهًا، والمشفاة بـ90 جنيهًا، بالإضافة إلى توفير اللحوم الهندية والبرازيلية والدواجن الطازجة بالمجمعات ومنافذ القوات المسلحة، مشددًا على أنه سيتم شن حملات مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية والجزارة والباعة الجائلين للتأكد من مدى صلاحية كافة المنتجات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، بالتنسيق مع الطب البيطري ومباحث التموين.