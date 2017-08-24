​بدء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية نظام 5 سنوات السبت المقبل

كتب- محمد قاسم:

أعلن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات للطلاب بشأن تسجيل طلاب الشهادات الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات المتقدمين لآداء اختبارات القدرات بالجامعات المصرية عام 2017، حيث يشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول ببعض الكليات التي تتطلب طبيعة الدراسة بها ضرورة أن يكون الطالب متمتعاً ببعض القدرات والمهارات وهذه الكليات هي:كليات الفنون التطبيقية، وكليات الفنون الجميلة (عمارة - فنون).

وقال مكتب التنسيق في بيان صحفي، إنه: "تيسيرًا على أبنائنا طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لآداء اختبارات القدرات هذا العام 2017 والراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات، يقوم مكتب التنسيق سنويا بتنظيم هذه الاختبارات والإشراف عليها حيث تم استحداث خدمة تسجيل اختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكتروني هذا العام 2017 للشهادات الفنية، فقد قرر المجلس الأعلى للجامعات بأن يلتزم الطلاب بآداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي ( أ ) ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا التوزيع".

وأكد المكتب أنه سيتم فتح باب التقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات الفنون التطبيقية وكليات الفنون الجميلة ( عمارة - فنون ) اعتبارا من يوم السبت المقبل ويستمر حتى 28 أغسطس الجارى.

وأوضح مكتب التنسيق خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الالكتروني، حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات، وكود التنسيق والرقم السري لطلاب المعاهد الفنية الصناعية، وستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم السرى) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة، وتظهر للطالب قائمة بالكلية المتاحة له ومكان آداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة للطالب، ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار، وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال يشمل نوع القدرات وميعاد ومكان آداء الاختبار بالكلية التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضاف مكتب التنسيق أن الكلية المعنية تلتزم بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الصناعية المتقدمة وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج ، ويتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج اخري بعد اغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

وأشار إلى أن الامتحانات ستجرى في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بآداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطل