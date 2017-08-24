الحكومة تُخصص 100 فدان بجنوب سيناء لإقامة ميناء جاف ومركز لوجيستي

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 100 فدان بمدينة الطور بجنوب سيناء لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

وجاء بالقرار المنشور بالجريدة الرسمية اليوم الخميس، أن التخصيص لغرض إقامة ميناء جاف ومركز لوجيستي على المساحة المذكورة، مبينا أن التخصيص بالمجان لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.