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الحكومة تُخصص 100 فدان بجنوب سيناء لإقامة ميناء جاف ومركز لوجيستي

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مصراوي Masrawy

تُخصص 100 فدان بجنوب سيناء لإقامة ميناء جاف ومركز لوجيستي

12:57 م الخميس 24 أغسطس 2017

الحكومة تُخصص 100 فدان بجنوب سيناء لإقامة ميناء جاف ومركز لوجيستي

المهندس شريف إسماعيل

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 100 فدان بمدينة الطور بجنوب سيناء لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

وجاء بالقرار المنشور بالجريدة الرسمية اليوم الخميس، أن التخصيص لغرض إقامة ميناء جاف ومركز لوجيستي على المساحة المذكورة، مبينا أن التخصيص بالمجان لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

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مصراوي Masrawy

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