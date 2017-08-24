السفير الروسي في الخرطوم توفي نتيجة أزمة قلبية

موسكو ( أ ف ب):

أكدت وزارة الخارجية الروسية الخميس أن السفير الروسي في السودان ميرغاياس شيرينسكي الذي عثر عليه ميتا مساء الاربعاء في حوض السباحة في منزله في الخرطوم توفي نتيجة أزمة قلبية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا للصحافيين إنه "عثر عليه في منزله وكان يعاني من أعراض أزمة قلبية"، وأضافت أن أفرادا من السفارة الروسية اتصلوا حينها بطبيب "لكن استحال انقاذ شيرينسكي".

واستبعدت السلطات السودانية التي أفادت فرانس برس مساء الأربعاء بوفاة السفير الروسي في منزله، الفرضية الجنائية مشيرة إلى "وفاة طبيعية".

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان نقلته وكالة السودان للانباء ان شيرينسكي "بذل جهوداً صادقة ومخلصة من أجل ترقية العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات".

وأضافت انه كان منفتحا على "قطاعات الشعب السوداني المختلفة للدفع بمسيرة العلاقات المتطورة بين البلدين للامام".

ولد شيرينسكي في 1954 وتولى مهامه في الخرطوم في 2013 بعد أن خدم في رواندا. وكان يتكلم العربية والانكليزية بطلاقة.

وهو رابع سفير روسي يتوفى في أثناء أداء مهامه منذ سنة بعد اغتيال السفير الروسي في تركيا اندريه كارلوف عن 62 عاما في أنقرة في كانون الأول/ديسمبر 2016 ووفاة سفيريها في الهند الكسندر كاداين (67 عاما) جراء المرض ولدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عن 64 عاما بعد وعكة صحية في شباط/فبراير الماضي.