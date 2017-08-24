مع قرب موعد العملية.. سيدة تنتحر شنقا داخل شقتها بالطالبية
مع قرب موعد العملية.. سيدة تنتحر شنقا داخل شقتها بالطالبية
11:57 ص الخميس 24 أغسطس 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
انتحرت شنقا داخل شقتها بمنطقة الطالبية؛ لمرورها بأزمة نفسية.
تحريات المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة مباحث الطالبية والعمرانية، أشارت إلى أن "نجلاء. ف" 31 سنة، تعاني من فقر في الدم وحصوات على الكلى، وكانت بصدد إجراء عملية جراحية.
وعثر على الجثة داخل غرفة النوم بشقة بالطابق الثالث بعقار كائن بشارع الشيخ، مرتدية ملابسها، ومعلقة من رقبتها بشريط حقيبة سفر مثبت بجنش حديد بسقف الغرفة.
وأكد زوج المتوفاة محمد عبد الوهاب، سائق بشركة مصر للطيران، أن زوجته أقدمت على الانتحار لمرورها بأزمة نفسية مع قرب إجرائها عملية جراحية.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.
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