هاجمت «الحجاب» وفضحت «رامز جلال».. 7 مواقف لـ«آثار الحكيم» أثارت الجدل

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رغم ندرة أعمالها الفنية حاليا؛ فإن الفنانة "آثار الحكيم" حريصة على الظهور في المناسبات التي تجمع أهل الفن وحضور اللقاءات الإعلامية، ولكنها في بعض الأحيان قد تثير الجدل بتصريحاتها الجريئة وانتقاداتها اللاذعة، ما يوقعها في مشكلات كثيرة.

ونستعرض فيما يلي عددا من المواقف التي أثارت الجدل حول "آثار الحكيم"..

1- رامز جلال

دخلت آثار الحكيم في معركة شرسة مع الفنان رامز جلال بعد استضافتها في إحدى حلقات برنامجه "رامز قرش البحر" عام 2014، واعترضت على إذاعة الحلقة، واتهمته بتصوير أجزاء من جسدها لا تقبل عرضها، وتطور الأمر إلى الوصول للقضاء، وطالبته بدفع تعويض قيمته مليون جنيه، في حين هاجمها رامز هو الآخر، حيث صدر بيان من البرنامج اتهم "آثار" برغبتها في الحصول على أجر أعلى وهو سبب المشكلة في الأساس، وجاء في البيان: "في الصباح حضرت إلى مكان التصوير وصورت الحلقة وبعد اكتشافها أنه مقلب أجرت حوارا لما يقرب من نصف ساعة مع رامز حول المقلب وأصعب اللحظات التي عاشتها وفي نهاية حوارها مع رامز قالت له (طالما البرنامج مقلب وانت اللي بتقدمه أنا عايزة ضعف الرقم اللي كنت متفقة عليه مع الإعداد لأني متفقة على حوار ٢٠ دقيقة مش كل المسلسلات اللي انتوا عملينها دي".

2- أسامة منير

تحدث الإعلامي أسامة منير، في وقت سابق خلال برنامج «الطيب والشرس»، على قناة LTC، عن موقف أثار استياءه بشدة من الفنانة آثار الحكيم، قائلًا: "أصل كان في موقف أنا وآثار كان موقف حساس شوية، كانت ضيفتي على الهواء وجايبينها نتكلم عن حاجة معينة، والإعداد قالوا لها مش هنتكلم عن موضوع رامز جلال، وبعد كده بتكلم معاها عادي ومش مخون".

وأضاف منير أنه فوجئ بها على الهواء تتحدث في الموضوع، وقالت: "إنتوا قولتولي ما اتكلمش في الموضوع لكن أنا جاية هنا علشان أتكلم في الموضوع ده".

وتابع: "لقيتها بتقول على الهواء على فكرة الناس اللي بره قالوا لي مش هنتكلم عن رامز وأنا جاية أتكلم عنه على فكرة، وبقيت أقولها يا ستي يهديكي يرضيكي، فقلتلها إنتي كده بتتحرشي بيا إعلاميا على الهواء، ومش عايزة تسكت خالص، وقلتلها هتناقش وهتكلم وفي الآخر سبتها تتكلم وسكتت قلتلها في الآخر خلصتي قالتلي آه، قلتلها تصبحي على خير، وبعدها مشيت وسيبتها بعد البرنامج، لو كانت ادتني فرصة كنت هتكلم وبعد البرنامج الناس تعاطفت مع رامز أكتر".

3- الراقصة دينا

لم ترد الراقصة دينا ردا دبلوماسيا عندما سُئلت عن علاقتها بالفنانة آثار الحكيم، فقالت خلال حوار سابق لها مع الإعلامية سالي عبد السلام، في برنامج "المتوحشة"، عبر فضائية "النهار"، إنها حاولت في بعض الفترات، أن تهاجمها، إبان مرورها ببعض الأزمات، خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها فشلت بفضل من الله، مشيرة إلى أنها لا تحبها على الإطلاق.

وذكرت أن الخلاف بينهما، بدأ منذ عام 2003، حين نشبت أزمة بينهما، في أثناء تصوير مشاهد مسلسل "فريسكا"، بسبب رفض آثار الحكيم، للملابس التي ارتدتها دينا، إبان تصوير المسلسل، وتجدد الخلاف في 2014، حينما دعت "آثار" رجال مصر إلى اتخاذ موقف من برنامج "الراقصة" الذي تشارك دينا في لجنة التحكيم به، وقالت إن دينا أحد الأسباب وراء اعتزالها الفن بسبب ملابسها الساخنة.

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4- ارتداء الحجاب

أثارت الفنانة آثار الحكيم الجدل حول ارتدائها الحجاب بعد انتشار صورة لها في عام 2012 بالحجاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها خرجت لتنفي الأمر، موضحة أنها لن ترتدي الحجاب لأنها تفضل الزي المعتدل، مشيرة إلى أنها تعتبر الحجاب بعيدًا عن جوهر الإسلام الحقيقي، لما يمثله من اعتزال للحياة ومجرد مظهر ديني لا يعبر عن حقيقة تدين الفرد، وكان لها أيضًا آراء صادمة لبعض مرتديات النقاب إذ قالت إنها تتمنى أن يمنع النقاب في مصر؛ لأنه ليس من الدين في شيء.

5- هيفاء وهبي

خلافات وحوار شديد اللهجة دار بينها وبين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بسبب فيلمها "حلاوة روح"، وقالت آثار الحكيم عبر برنامج على قناة دريم في مداخلة هاتفية، إن نساء مصر ليسوا كما مثلتهم هيفاء وهبي في فيلمها، فهي مثلت عادات وتقاليد العري الإباحية والانفلات التي لا تحتاجها المرأة المصرية اليوم، مما دفع الفنانة اللبنانية لترد عبر تغريدات خاصة على تويتر بأسلوبها الخاص بالاستهزاء بتمثيل آثار الحكيم، مشيرة إلى أن أعمالها الفنية أصبحت آثارا وبين الأطلال.

6- عادل إمام

"معندناش ستات تتباس"، هذا التصريح كان كفيلًا من "الزعيم" عادل إمام بإثارة غضب الكثير من النجمات، وعلى رأسهن الفنانة آثار الحكيم التى شنت هجومًا على عادل إمام، واتهمته بأنه لا يحترم الفن الذي يقدمه ولا زميلاته اللاتي عملن معه عندما قال إنه لا يسمح لبناته ولا لزوجته بالعمل في السينما.

7- هالة سرحان

خلافات حادة نشبت بين الفنانة آثار الحكيم والإعلامية هالة سرحان، حيث هاجمتها الأخيرة بسبب أزمتها مع رامز جلال، وخرجت آثار الحكيم لتعلن أن هالة سرحان لم تتوقف عن مهاجمتها إلا عندما اتصلت برجل الأعمال حسن راتب، صاحب قنوات المحور، الذي أمر "سرحان" بالتوقف عن مهاجمتها، ورجعت الحكيم موقف هالة سرحان منها، بأنها تريد "تأمين نفسها"، بالدفاع عن برنامج قناة أخرى، حتى تجد مكانًا آخر تعمل فيه بعد فشلها في برنامجها التى كانت تعمل به في وقتها بقناة المحور.