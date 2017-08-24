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عقب تعطل حركة السكة الحديد.. إجراءات لتأمين قطار يضم وفدا سياحيا في المنيا

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مصراوي Masrawy

عقب تعطل حركة السكة الحديد.. إجراءات لتأمين قطار يضم وفدا سياحيا في المنيا

11:22 ص الخميس 24 أغسطس 2017

عقب تعطل حركة السكة الحديد.. إجراءات لتأمين قطار يضم وفدا سياحيا في المنيا

قطارات

المنيا ــ ريمون الراوي:

تعطلت حركة القطارات صباح اليوم الخميس، بسبب تعطل جرار قطار قادم من الصعيد، إلى القاهرة في المنيا.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا بتوقف القطار رقم "85" نوم سياحي، بسبب وجود عطل فني بالجرار القادم من محافظة أسوان، في طريقه إلى القاهرة، وقرر أحد العاملين بالسكة الحديد أن القطار السياحي كان مقررًا مروره بمحطة سكك حديد مدينة ملوي، في الرابعة فجر الخميس، ووصل التاسعة بتأخر نحو 5 ساعات ثم تعطل.

وتبين أن القطار المعطل "النوم" تسبب في تعطل القطارات القادمة خلفه، من اتجاه جنوب الصعيد للقاهرة، وهي القطارات أرقام 165، 187، 91 "مميز"، 189 ، 971، 991 "مكيف.

ودفعت أجهزة محافظة المنيا، بسيارتي إسعاف وإطفاء حريق، ونشرت عناصر أمنية بمحيط القطار بمحطة سكك حديد ملوي لتأمين الركاب، خاصة وأن القطار يقل من بين ركابه وفدًا سياحيًا ألمانيًا.

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