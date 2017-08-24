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مصرع سايس جراج تدخل لفض مشاجرة بسبب معاكسة فتاة في المنوفية

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مصراوي Masrawy

مصرع سايس جراج تدخل لفض مشاجرة بسبب معاكسة فتاة في المنوفية

11:11 ص الخميس 24 أغسطس 2017

مصرع سايس جراج تدخل لفض مشاجرة بسبب معاكسة فتاة في المنوفية

ارشيفية

المنوفية - مروة فاضل:

لقي سايس جراج، مصرعه اليوم الخميس، في مشاجرة بالأسلحة النارية في مركز "تلا" على يد ميكانيكي، أثناء محاولته فض مشاجرة بين اثنين بسبب "فتاة".

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث تلا، بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل في المدينة.

وبانتقال قوات الأمن، والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلًا من طرف أول "م. ع. ع. ن"، 25 عامًا، مؤهل متوسط، وشقيقه ومقيمان مدينة تلا، "إ. ع. ع" 40 عامًا، سايس بجراج بمدينة تلا، ومقيم بذات الناحية، وله محل إقامة آخر بالقاهرة، مصابًا برش خرطوش في الصدر من الأمام، ونزيف به، وتوفى متأثرًا بإصابته وتم نقل الجثة إلى مستشفى تلا المركزي.

وطرف ثان "م. ف. م. أ" 30 عامًا، ميكانيكي، "م. م. م. أ" 28 عامًا، سائق ومقيمان مدينة تلا، لخلافات بينهما بسبب قيام الخامس بمعاكسة شقيقة الأول والثاني، على إثرها قام الطرف الثاني بالاعتداء على الطرف الأول بسلاح ناري كان بحيازته، ما تسبب في وفاة الثالث، أثناء تدخله للتهدئة بين الطرفين.

وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط الرابع وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن "فرد خرطوش عيار 12، بالإضافة إلى فارغ طلقة من ذات العيار"، وتم التحفظ عليهما.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14462 جنح مركز تلا لسنة 2017، كلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص والتحري حول الواقعة وضبط المتهم الخامس.

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