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بالصور.. ضبط قطعتي سلاح وذخائر بحيازة 4 قرويين في المنيا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط قطعتي سلاح وذخائر بحيازة 4 قرويين في المنيا

11:00 ص الخميس 24 أغسطس 2017

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المنيا ــ ريمون الراوي:

نظمت وحدة البحث الجنائي لمركز شرطة ديرمواس بالمنيا، حملة أمنية، أسفرت عن ضبط 4 أشخاص بحيازتهم قطعتي سلاح، وكمية من الذخائر، و23 زجاجة خمر.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد منتصر عويضة، مدير قطاع البحث الجنائي، بتمكن المقدم محمد الدروي، رئيس مباحث مركز شرطة ديرمواس، من ضبط "محمد. ح. ع" 30 عامًا فلاح، ومقيم بقرية دلجا بدائرة المركز، وبحيازته بندقية آلية و20 طلقة من ذات العيار، و"يوسف. ع. أ"، 62 عامًا، فلاح، ومقيم بقرية البدرمان بدائرة المركز، وبحيازته فرد خرطوش محلي الصنع.

كما تم ضبط كلًا من "هاني. ع. ز"، 38 عامًا، سائق، و"مصطفى. ف. ع"، 39 عامًا، وكلاهما مقيمان بقرية ديروط الشريف، بمحافظة أسيوط المجاورة، وبحيازتهما 23 زجاجة مواد كحولية مختلفة الأنواع "بقصد الاتجار".

تحررت 3 محاضر بوقائع الضبط، وأحيل المتهمين الأربعة للنيابة للتحقيق، بعد تحريز المضبوطات.

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