مارجريت عازر: القرار الأمريكي بخفض المعونة سلبي ولا يراعي مصلحة البلدين 11:10 ص الخميس 24 أغسطس 2017

النائبة مارجريت عازر

كتب- أحمد علي:اعتبرت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بتخفيض المعونة الأمريكية لمصر، "سلبي ولا يراعي مصلحة البلدين وجاء من منظور ضيق".وقالت عازر -في بيان لها اليوم الخميس-، إن القرار الأمريكي جاء من أشخاص بعينها تتربص بمصر داخل الإدارة الأمريكية وتسيء لها على المستوى الخارجي خاصة في ملف حقوق الإنسان، وأكدت أن كل ما يُشاع ويقال عن انتهاك حقوق الإنسان في مصر لا أساس له من الصحة.وأضافت: "مصر تعيش في أزهى عصور الحرية والديمقراطية الآن وبدأت حياة جديدة مع بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصبحت دولة مستقلة ذات قرار سيادي حر ولن تخضع لأية ضغوط خارجية وإن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط، البلدين على مدار عقود طويلة واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التى تواجه الشعب المصرى وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية".يذكر أن قررت الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة في إطار برنامج المساعدات الأمريكية المقدمة للقاهرة، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري، بحجة عدم إحراز تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، بينما اعربت الخارجية المصرية، عن أسفها لقرار واشنطن تخفيض بعض المساعدات المالية لمصر صباح اليوم.

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