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مجلس الدولة: الحركة القضائية تمت وفقا لقواعد عامة دون استثناءات

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مجلس الدولة: الحركة القضائية تمت وفقا لقواعد عامة دون استثناءات مجلس الدولة: الحركة القضائية تمت وفقا لقواعد عامة دون استثناءات

التحرير

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قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، إن الحركة القضائية في المجلس، التي حدثت الأيام الماضية، تمت وفقا لقواعد عامة مجردة دون استثناءات، وتم عرض الحركة على المجلس الخاص وهو أعلى سلطة في مجلس الدولة، تتكون من شيوخ القضاة وتمت الموافقة عليها. 

وأضاف أبو العزم، الذي يزور لبنان حاليا، أنه تم تعزيز محكمة القضاء الإداري هذا العام بـ624 مستشارا، لافتا إلى أن المحكمة كانت تضم العام الماضي 579 مستشارا.

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وذكر أنه تم تشكيل لجنة لحصر القضايا في جميع المحاكم، تمهيدا لوضع خطة زمنية لإنجازها قبل بداية السنة القضائية في أول أكتوبر، مشيرا إلى أنه يتلقى كافة الشكاوى الخاصة بتأخر فصل الدعوى ووجه بسرعة لإنجازها.

يذكر أن أبو العزم يتواجد في لبنان حاليا للمشاركة في فعاليات المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية، الذى أختتم أعماله أمس الأربعاء بالعاصمة بيروت، وشارك فيه ممثلو 11 دولة هي: ، لبنان، ، الكويت، ليبيا، موريتانيا، السودان، فلسطين، الجزائر، العراق وسلطنة عمان.

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التحرير

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