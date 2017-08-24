صالح: مستعدون لرفد الجبهات في اليمن بالمقاتلين

صنعاء ( د ب أ)

أكد الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، اليوم الخميس، استعداد حزبه (المؤتمر الشعبي العام) لرفد الجبهات بعشرات الالاف من المقاتلين، لمواجهة ما وصفه بـ (العدوان)، في إشارة إلى قوات الجيش الحكومي مسنودة بقوات التحالف العربي.

وقال صالح ، في خطاب له في ميدان السبعين بصنعاء، "نحن على استعداد للانطلاق إلى جبهات القتال وما على حكومة الانقاذ (الحكومة المشكلة بتحالف الحوثيين وصالح) إلا توفير العتاد ومرتبات المواطنين فقط".

وأضاف "نحن حتى الآن في المؤتمر الشعبي العام أرسلنا متطوعين من المقاتلين من الشباب ومن العسكريين والقادة الذين استشهدوا ، ومستعدون الآن أن نرفدها بالجيوش الموجودة في حوزة المؤتمر في جميع المحافظات".

ويأتي هذا الخطاب في ظل توتر العلاقة ما بين جماعة الحوثي وصالح.

واحتشد عشرات الآلاف من اليمنيين اليوم في ميدان السبعين للمشاركة في المهرجان الذي نظمه حزب صالح، في ذكرى تأسيسه الـ35.

ومن المقرر أن تنطلق بوقت لاحق اليوم مهرجانات للحوثيين في عدة ساحات بالعاصمة صنعاء تدعو للحشد للجبهات من أجل قتال ما يصفوه بـ "العدوان وحلفائه" ( قوات التحالف العربي والقوات الحكومية)، تحت عنوان "نواجه التصعيد بالتصعيد"، في إشارة إلى ما يصفوه بتصعيد حلفائهم في حزب صالح.