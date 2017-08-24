كبير مستشاري ترامب يلتقى بمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين اليوم

تل أبيب (د ب أ)

من المقرر أن يلتقى كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في اجتماعين منفصلين اليوم الخميس، وذلك في إطار الجهود التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية.

ويزور كوشنر، وهو صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل والضفة الغربية حيث أعرب المسؤولون الفلسطينيون عن خيبة أملهم إزاء موقف واشنطن تجاه عملية السلام.

ويضم وفد كوشنر جيسون جرينبلات، المساعد الخاص للرئيس الأمريكي ومبعوثه للمفاوضات الدولية، ودينا حبيب باول، نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي للشؤون الاستراتيجية.

وكان كونشر قد التقى أمس الأربعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية.