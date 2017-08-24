أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

كبير مستشاري ترامب يلتقى بمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين اليوم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كبير مستشاري يلتقى بمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين اليوم

11:05 ص الخميس 24 أغسطس 2017

كبير مستشاري ترامب يلتقى بمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين اليوم

دونالد ترامب

تل أبيب (د ب أ)
من المقرر أن يلتقى كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في اجتماعين منفصلين اليوم الخميس، وذلك في إطار الجهود التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية.

ويزور كوشنر، وهو صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل والضفة الغربية حيث أعرب المسؤولون الفلسطينيون عن خيبة أملهم إزاء موقف واشنطن تجاه عملية السلام.

ويضم وفد كوشنر جيسون جرينبلات، المساعد الخاص للرئيس الأمريكي ومبعوثه للمفاوضات الدولية، ودينا حبيب باول، نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي للشؤون الاستراتيجية.

وكان كونشر قد التقى أمس الأربعاء الرئيس المصري عبد الفتاح لمناقشة عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مسؤول أمريكي يقدم استقالته برسالة تحدٍ لإدارة ترامب

    أخبار

  • نتنياهو: التمدد الإيراني في سوريا يشكل خطرا على إسرائيل والشرق الأوسط

    أخبار

  • الخارجية تتجاهل صهر ترامب بعد قرار حجب المساعدات الأمريكية

    أخبار

  • وفد أمريكي برئاسة كوشنر يبحث في الأردن آليات تحريك عملية السلام

    أخبار

إعلان

7f0d664be1.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب للأوروبيين: "استمروا في كسب الأموال" من إيران

ترامب للأوروبيين: "استمروا في كسب الأموال" من إيران

مساء dmc - | الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس الثلاثاء |

مساء dmc - | الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس الثلاثاء |

رئيس وزراء العراق يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

رئيس وزراء العراق يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق