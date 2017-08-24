رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى في كفرالشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وجه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، المهندس محمد عبدالله، مدير عام مركز العمليات، وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، برفع درجة الاستعداد والمتابعة مع جميع مراكز ومدن المحافظة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، إن المركز أرسل تكليفات لجميع الوحدات المحلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، تتضمن توجيهات وتكليفات محافظ الإقليم اللواء السيد، وتشمل التواصل المستمر، والمتابعة على مدار الساعة لكافة مجريات الأمور خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن مركز العمليات وإدارة الأزمات، تلقى بيانات واضحة، من الوحدات المحلية، تتضمن خطة استعداداتها، على مستوى مدن ومراكز المحافظة، من بينها حركة النوبتجيات خلال أيام عيد الأضحى، وجاري عرضها على المحافظ للموافقة عليها، موضحًا أن مهام متابعة عيد الأضحى ستبدأ من بداية يوم وقفة عرفة.