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12 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بداية العام الدراسي في قنا

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مصراوي Masrawy

12 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بداية العام الدراسي في قنا

10:51 ص الخميس 24 أغسطس 2017

12 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بداية العام الدراسي في قنا

قنا -عبدالرحمن القرشي

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، دخول 12 مدرسة جديدة، الخدمة لأول مرة مع بداية العام الدراسي الجديد 2017/2018 تضم 183 فصلًا دراسيًا، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 67 مليون و242 ألف و332 جنيه في البياضية (فصل واحد)، والحجيرات للتعليم الأساسي، وعزبة نور الدين للتعليم الأساسي، ونجع اليمنى الإعدادية بالشعراني، والناصرية الابتدائية الجديدة، والظهير الصحراوي بالحاج سلام الكوم الأحمر، وتحيا الرسمية 2، وقنا الجديدة للتعليم الأساسي، وعائشة المرزوق للتعليم الأساسي، والتربية الفكرية بنجع شاهين بفرشوط، والمحروسة الرسمية للغات، والمصرية الألمانية "جيرمان سكول" الخاصة.

وأوضح محافظ قنا، أنه يجري تنفيذ 21 مدرسة إنشاء جديدة تضم 253 فصلًا دراسيًا بتكلفة إجمالية بلغت 101 مليون و510 ألف جنيه، بمختلف مراكز المحافظة، كما تم إدراج وطرح 21 مدرسة جديدة أخرى تضم 320 فصلًا دراسيًا بتكلفة بلغت حوالي 152 مليون و200 ألف جنيه.

وأضاف أنه جاري إحلال 12 مدرسة تضم 116 فصلًا دراسيًا بتكلفة 29 مليون و754 و698 ألف جنيه.

وأشار الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى الانتهاء من صيانة 45 مدرسة على مستوى تسعة إدارات تعليمية بتكلفة إجمالية حوالي 36 مليون و233 ألف و434 جنيهًا، كما يجري العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من 12 مدرسة أخرى بتكلفة 11 مليون و357 ألف و477 جنيهًا.

وأصدر محافظ قنا تعليماته للمسؤلين بمديرية التربية والتعليم بضرورة اتخاذ وتطبيق جميع الإجراءات اللازمة التي تضمن انطلاق عام دراسي متميز للطلاب بجميع المراحل وتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.

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