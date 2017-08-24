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​رئيس الوزراء يستقبل أمين منظمة "الإسكوا"

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مصراوي Masrawy

​رئيس الوزراء يستقبل أمين منظمة "الإسكوا"

11:02 ص الخميس 24 أغسطس 2017

​رئيس الوزراء يستقبل أمين منظمة الإسكوا

كتب- محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور محمد على الحكيم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".

أكد إسماعيل خلال اللقاء، اهتمام بالتعاون مع اللجنة وتبادل الخبرات فيما يتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد رئيس الوزراء على الدعم الكامل للجهود التى تقوم بها اللجنة ومساندتها فى تحقيق صالح مختلف الدول الاعضاء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً حثيثة للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمشاكل المتراكمة منذ سنوات، وذلك من خلال تبنى لمجموعة من البرامج الاصلاحية على المستويين الاقتصادي والاجتماعى، هذا فضلاً عن اقرار العديد من التشريعات التى تسهم في انجاح تلك البرامج.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح تتضمن توفير المزيد من الحماية الاجتماعية للمواطنين وذلك من خلال زيادة المعاشات والمرتبات وإ-صلاح منظومة الدعم، وتنفيذ عدد من البرامج المتعلقة بالفئات الاولى بالرعاية من بينها تكافل وكرامة.

من جانبه، أشار الأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إلى أهمية الدور المصرى فى المنطقة، وأثنى على ما حققته مصر من استقرار وتنمية اقتصادية واجتماعية مؤكداً أهمية الاستفادة من التجارب المصرية الرائدة فى مجالات عدة على رأسها ما يتعلق بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا الملف الخاص بمكافحة العنف ضد المرأة.

واستعرض الحكيم خلال اللقاء نشاط عمل اللجنة، مؤكدًا حرصها على تقديم كافة أوجه المساعدة للدول الاعضاء لتنفيذ خطط التنمية المستدامة الخاصة بها والعمل على تحقيق الاهداف التنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعى، وذلك من خلال تبني مجموعة من برامج العمل الطموحة والتي تسهم في التغلب على عدد من التحديات التي تواجه تلك الدول ومن بينها الفقر وقضايا الشباب.

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