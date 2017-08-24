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الدولار ينخفض بـ«المركزى».. والبنك الزراعى المصرى الأعلى سعرًا

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الدولار ينخفض بـ«المركزى».. والبنك الزراعى المصرى الأعلى سعرًا الدولار ينخفض بـ«المركزى».. والبنك الزراعى المصرى الأعلى سعرًا

التحرير

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انخفضت اليوم الخميس الصرف بالبنك المركزى ليسجل الدولار 17.78 للبيع، و17.68 للشراء بانخفاض نحو 2 قرش عن التعاملات الصباحية أمس والتى كانت مستقرة عند 17.80 للبيع، و17.70 للشراء. 

بينما شهدت أسعار الدولار انخفاضًا في غالبية البنوك العاملة في السوق المصرية اليوم متأثرة بانخفاض الدولار بالبنك المركزي ليسجل البنك الزراعى المصرى الأعلى سعرا بـ17.82 جنيه للبيع و17.72 جنيه للشراء.
بينما سجل المصرف المتحد الأقل سعرا بالقطاع المصرفى اليوم مسجلا 17.74 للبيع، و17.64 للشراء.

وسجل الدولار بالبنك الأهلى المصرى ومصرف أبو ظبي الإسلامى 17.80 للبيع، و17.70 للشراء، وسجل بالبنك التجارى الدولى وبنك البركة وبنك بلوم والإتش إس بي سي والبنك الأهلى اليونانى 17.79 للبيع، و17.69 للشراء.
كما سجل الدولار ببنك المشرق وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس وكريدى أجريكول، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبنك التعمير والإسكان 17.78 جنيه للبيع، و17.68 للشراء.

وفى بنك عودة والقاهرة والبنك العربي ومصر إيران سجل الدولار 17.77 للبيع، و17.76 للشراء.
  
أسعار باقى العملات الأجنبية:

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أما عن متوسط أسعار باقى العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم فقد سجل اليورو 20.98 جنيه للبيع، و20.84 جنيه للشراء. وسجل الجنيه الإسترلينى 22.78 جنيه للبيع، و22.65 جنيه للشراء، والفرنك السويسري سجل 18.42 جنيه للبيع، و18.32 جنيه للشراء، واليوان الصيني سجل 2.67 جنيه للبيع، و2.65 جنيه للشراء، والـ100 ين ياباني سجل 16.30 جنيه للبيع، و16.20 جنيه للشراء. 

أسعار العملات العربية 

وشهد متوسط أسعار العملات العربية اليوم انخفاضًا طفيفًا وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل الريال السعودي نحو 4.74 جنيه للبيع، و4.71 جنيه للشراء، بينما سجل الدينار الكويتي 58.94 للبيع، 58.54 جنيه للشراء، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.84 جنيه للبيع، و4.81 جنيه للشراء. 

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التحرير

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