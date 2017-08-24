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السيسي يرأس أول اجتماع للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

يرأس أول اجتماع للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب

10:33 ص الخميس 24 أغسطس 2017

السيسي يرأس أول اجتماع للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب

القاهرة- (مصراوي):

يرأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أول اجتماع للمجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف بمقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية.

كان الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، قال لمصراوي: "سيكون اجتماع افتتاحي يحدد طريقة عمل المجلس، ووضع آليات تنفيذ المهام التي أنشىء لأجلها، علاوة على تحديد إجراءات مواجهة الإرهاب".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر في يوليو الماضي، القرار رقم 355 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، تحت رئاسته.

جاء تشكيل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية، ووزراء: الدفاع، والأوقاف، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والخارجية والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما ضم المجلس عضوية عدد من الشخصيات العامة هي: الدكتور علي جمعة، والشاعر فاروق جويدة، والدكتور عبد المنعم السعيد والدكتور محمد صابر عرب، والدكتور أحمد عكاشة، ومحمد رجائي عطية، وفؤاد علام، والفنان محمد صبحي، وضياء رشوان، والدكتور أسامة الأزهري، والدكتورة هدي عبد المنعم، وهاني لبيب تادرس وخالد عكاشة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الرئاسي، الذي جاء في مادته الأولى أن يهدف المجلس إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

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مصراوي Masrawy

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