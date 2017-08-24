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480 مليون جنيه لتنفيذ محطة معالجة مياه شرب "ساقلتة" بسوهاج

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مصراوي Masrawy

480 مليون جنيه لتنفيذ محطة معالجة مياه شرب "ساقلتة" بسوهاج

10:42 ص الخميس 24 أغسطس 2017

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العربية للتصنيع بمبلغ 480 مليون جنيه، لتنفيذ محطة معالجة مياه ساقلتة، بالتعاون بين المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف المحافظ أن البروتوكول يتضمن أيضًا مشروعات الصرف الصحي لقرى الصوامعة شرق، والصوامعة غرب، ونيدة، وآبار الملك، وآبار الوقف، والخزندارية، ونجوع الصوامعة غرب، وكذلك خط السيب النهائي لمحطة معالجة صرف صحي جهينة والمراغة، مشيرًا إلى أنه جاري أعمال التصميمات والجسات للمشروع ومن المنتظر الانتهاء من هذه المشروعات خلال العام المالي 2018/2019.

وقال عبدالمنعم إن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لتوصيل مياه الشرب وخطوط الصرف الصحي، لجميع المراكز والمدن والقرى، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وخطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب النقية والصرف الصحي.

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