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حزب صالح يؤكد على السلام في اليمن ويرفض أي شراكة تكون مجرد ديكور

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مصراوي Masrawy

حزب صالح يؤكد على السلام في اليمن ويرفض أي شراكة تكون مجرد ديكور

10:11 ص الخميس 24 أغسطس 2017

حزب صالح يؤكد على السلام في اليمن ويرفض أي شراكة تكون مجرد ديكور

صنعاء ( د ب أ)
أكد حزب المؤتمر الشعبي العام، بزعامة رئيس اليمن السابق، علي عبد الله صالح ، اليوم الخميس، على ضرورة السلام في البلاد التي تشهد حربا منذ أكثر من عامين، لافتا إلى رفضه لأي شراكة تكون مجرد ديكور( في إشارة إلى شراكته مع الحوثيين).

وقال الأمين العام للحزب، عارف الزوكا في خطاب له أمام عشرات الآلاف من أنصار الحزب في ميدان السبعين بصنعاء، إن "حشود اليوم التي اعتبرها مليونية، هو تأكيد بأن حزب المؤتمر سيظل وفيا للشعب والوطن ولن يقبل مهما كانت التحديات أن تكون وحدة اليمن وسيادته قضية للمساومة أو المزايدة ".

وأوضح أن حزب المؤتمر يرفض أن يكون مجرد ديكور في شراكته، مهاجما من قاموا بتخوين الحزب وقياداته( في إشارة ضمنية إلى الحوثيين).

وحول تحالف الحزب مع الحوثيين منذ حوالي ثلاثة أعوام أوضح الزوكا أن" الشراكة مع أنصار الله (الحوثيين) كانت من أجل الحفاظ على الجبهة الداخلية والنهوض بمؤسسات الدولة، وليس من أجل مصالح أو مغانم".

وأكد على ضرورة السلام المشرف لليمن وليس الاستسلام.

وطالب حكومة الحوثيين على ضرورة تسليم المرتبات للموظفين الحكوميين المتوقفة منذ 10 أشهر، ومكافحة الفساد، وتحييد الإعلام الرسمي، ورفض أي تغيير في المنهج المدرسي دون توافق وطني.

وأشار إلى أن "سفير اليمن لدى الإمارات، أحمد علي عبد الله صالح محتجز لدى دولة الامارات بدون وجه حق بطريقة مخالفة للقوانين والأعراف"، داعيا "لسرعة الإفراج عنه".

وجاء هذا الحشد الكبير بحضور العديد من قيادات الحزب بينهم زعيم الحزب علي عبد الله صالح .

ومن المقرر أن تنطلق بوقت لاحق اليوم مهرجانات للحوثيين في عدة ساحات بالعاصمة صنعاء تدعو للحشد للجبهات من أجل قتال ما يصفوه بـ "العدوان وحلفائه"( في إشارة إلى قوات التحالف العربي والقوات الحكومية).

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مصراوي Masrawy

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