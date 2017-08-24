سحر نصر ومميش يلتقيان نائب رئيس وزراء سنغافورة

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وصلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى سنغافورة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

تأتي الزيارة لتفعيل شراكات ثنائية بين البلدين في مجال الاستثمار، وكذلك بحث سبل أوجه التعاون المشترك في عدة مجالات والترويج للاستثمار خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي بداية زيارتهما، التقت الوزيرة والفريق مميش، بالسيد تيو تشى هين، نائب رئيس الوزراء السنغافوري ومستشار الأمن القومي، في مقر مجلس الوزراء السنغافوري، صباح اليوم الخميس.

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وأشاد هين، بالمجهودات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة من إصلاحات إقتصادية وخطوات ملموسة في تنمية البلاد وإقامة مشروعات قومية ضخمة في وقت قصير، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورحب نائب رئيس الوزراء السنغافوري بالوزيرة والفريق مميش، مشيراً إلى تطلع بلاده للتعاون في مجالات مشتركة وفي قطاعات عديدة خاصة في المناطق الاقتصادية والنقل البحري.