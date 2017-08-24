أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

سحر نصر ومميش يلتقيان نائب رئيس وزراء سنغافورة

Google+ Print
سحر نصر ومميش يلتقيان نائب رئيس وزراء سنغافورة سحر نصر ومميش يلتقيان نائب رئيس وزراء سنغافورة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وصلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى سنغافورة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

تأتي الزيارة لتفعيل شراكات ثنائية بين البلدين في مجال الاستثمار، وكذلك بحث سبل أوجه التعاون المشترك في عدة مجالات والترويج للاستثمار خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي بداية زيارتهما، التقت الوزيرة والفريق مميش، بالسيد تيو تشى هين، نائب رئيس الوزراء السنغافوري ومستشار الأمن القومي، في مقر مجلس الوزراء السنغافوري، صباح اليوم الخميس.

شاهد أيضا

وأشاد هين، بالمجهودات التي شهدتها في السنوات الأخيرة من إصلاحات إقتصادية وخطوات ملموسة في تنمية البلاد وإقامة مشروعات قومية ضخمة في وقت قصير، بقيادة الرئيس عبد الفتاح .

ورحب نائب رئيس الوزراء السنغافوري بالوزيرة والفريق مميش، مشيراً إلى تطلع بلاده للتعاون في مجالات مشتركة وفي قطاعات عديدة خاصة في المناطق الاقتصادية والنقل البحري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس الثلاثاء |

مساء dmc - | الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس الثلاثاء |

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ