واشنطن: ليتوانيا تحصل لأول مرة على الغاز الأمريكي المسال

واشنطن (د ب أ)

قالت الولايات المتحدة إنها وردت للمرة الأولى غازا مسالا أمريكيا لليتوانيا وذلك حسبما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت اليوم الخميس(الأربعاء بالتوقيت المحلي).

وقالت المتحدثة إن توريد الغاز الأمريكي المسال لليتوانيا هو خطوة أخرى باتجاه السيطرة على السوق الأوروبية بالخام الذي أصبح متوفرا في أمريكا بفضل طرق استخراج جديدة.

وأوضحت المتحدثة أن الولايات المتحدة تريد من وراء ذلك تمكين المستهلكين الأوروبيين من عدم الاعتماد على مصدر واحد للغاز المسال.

غير أن صادرات الغاز المسال الأمريكي لدول الكتلة الشرقية السابقة تفسر سياسيا على أنها رسالة واضحة باتجاه موسكو حيث إن روسيا هي في الوقت الحالي المورد المهيمن لهذا الغاز في الأسواق الأوروبية.

و كانت الولايات المتحدة قد بدأت بالفعل في وقت سابق تزويد بولندا بالغاز المسال قبل أن تفعل ذلك الآن مع ليتوانيا.