أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

واشنطن: ليتوانيا تحصل لأول مرة على الغاز الأمريكي المسال

Google+ Print

مصراوي Masrawy

واشنطن: ليتوانيا تحصل لأول مرة على الغاز الأمريكي المسال

09:49 ص الخميس 24 أغسطس 2017

واشنطن: ليتوانيا تحصل لأول مرة على الغاز الأمريكي المسال

واشنطن (د ب أ)

قالت الولايات المتحدة إنها وردت للمرة الأولى غازا مسالا أمريكيا لليتوانيا وذلك حسبما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت اليوم الخميس(الأربعاء بالتوقيت المحلي).

وقالت المتحدثة إن توريد الغاز الأمريكي المسال لليتوانيا هو خطوة أخرى باتجاه السيطرة على السوق الأوروبية بالخام الذي أصبح متوفرا في أمريكا بفضل طرق استخراج جديدة.

وأوضحت المتحدثة أن الولايات المتحدة تريد من وراء ذلك تمكين المستهلكين الأوروبيين من عدم الاعتماد على مصدر واحد للغاز المسال.

غير أن صادرات الغاز المسال الأمريكي لدول الكتلة الشرقية السابقة تفسر سياسيا على أنها رسالة واضحة باتجاه موسكو حيث إن هي في الوقت الحالي المورد المهيمن لهذا الغاز في الأسواق الأوروبية.

و كانت الولايات المتحدة قد بدأت بالفعل في وقت سابق تزويد بولندا بالغاز المسال قبل أن تفعل ذلك الآن مع ليتوانيا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مواجهة في الأمم المتحدة حول تفويض القوة المؤقتة في جنوب لبنان

    أخبار

  • العثور على السفير الروسي في الخرطوم جثة داخل منزله

    أخبار

  • مايك بنس يؤكد ان الولايات المتحدة لن تسمح بـ"انهيار فنزويلا"

    أخبار

  • الجيش الاميركي ينصب رادارات في جزر بالاو بالمحيط الهادىء

    أخبار

إعلان

05e2f82c29.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سفير بيلاروسيا عن حادث الواحات: ندعم مصر ضد الإرهاب الوحشي

سفير بيلاروسيا عن حادث الواحات: ندعم مصر ضد الإرهاب الوحشي

روسيا تسلم صربيا 6 طائرات "ميج-29"

روسيا تسلم صربيا 6 طائرات "ميج-29"

روسيا تقيم حواجز مؤقتة على الحدود الروسية البيلاروسية قبل بدء كأس العالم

روسيا تقيم حواجز مؤقتة على الحدود الروسية البيلاروسية قبل بدء كأس العالم

الأخبار - سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة تصف تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية بالحرب

الأخبار - سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة تصف تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية بالحرب