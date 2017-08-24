سعر الدولار اليوم الخميس 24 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

شيماء مصطفى

سعر الدولار اليوم، نقدم لحضراتكم متابعة لحظية لتغيرات “سعر الدولار” في البنوك والسوق السوداء، “سعر الدولار اليوم” في مصر، يمكنكم أيضاً متابعة سعر الدولار لحظة بلحظة من خلال برنامج بكام في مصر للأندرويد من جوجل بلاي، حيث لوحظ فى الفترات الأخيرة أن هناك حالة من التغييرات الطفيفة بالبنوك من حين الى آخر حيث شهدت أسعار الدولار في الفترة الأخيرة ثبات نسبي نظراً لتراجع الطلب علي العملة الأمريكية بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

سعر الدولار اليوم في كافة البنوك، ومتابعة لحظية لتغيرات الدولار بالسوق السوداء ويمكنك أيضاً متابعة أسعار الدولار في البنوك والسوق أو عبر تطبيق بكام في مصر والمتوفر على جوجل بلاي والذي يعرض اسعار الدولار والعملات والذهب لحظة بلحظة ، وما زالت البنوك الخاصة والتي منها “اتش اس بي سي HSBC”، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتحد، بنك المشرق، بنك باركليز – مصر، وغيرهم ممن يعملون في القطاع المصرفي يقدمون أعلى سعر شراء الدولار.

سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء:

17.77 أفضل بنك تشتري منه الآن : المصرف المتحد 17.72 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك الإئتمان الزراعي

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.72 جنيه للشراء، 17.82 جنيه للبيع

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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