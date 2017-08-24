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سعر الدولار اليوم الخميس 24 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الخميس 24 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الخميس 24 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اليوم، نقدم لحضراتكم متابعة لحظية لتغيرات “سعر الدولار” في البنوك والسوق السوداء، “سعر الدولار اليوم” في ، يمكنكم أيضاً متابعة سعر الدولار لحظة بلحظة من خلال برنامج بكام في مصر للأندرويد من جوجل بلاي، حيث لوحظ فى الفترات الأخيرة أن هناك حالة من التغييرات الطفيفة بالبنوك من حين الى آخر حيث شهدت الدولار في الفترة الأخيرة ثبات نسبي نظراً لتراجع الطلب علي العملة الأمريكية بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

سعر الدولار اليوم في كافة البنوك، ومتابعة لحظية لتغيرات الدولار بالسوق السوداء ويمكنك أيضاً متابعة أسعار الدولار في البنوك والسوق أو عبر تطبيق بكام في مصر والمتوفر على جوجل بلاي والذي يعرض الدولار والعملات والذهب لحظة بلحظة ، وما زالت البنوك الخاصة والتي منها “اتش اس بي سي  HSBC”، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتحد، بنك المشرق، بنك باركليز – مصر، وغيرهم ممن يعملون في القطاع المصرفي يقدمون  أعلى سعر شراء الدولار.

سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء:

17.77
أفضل بنك تشتري منه الآن:

المصرف المتحد

17.72
أفضل بنك تبيع له الآن:

بنك الإئتمان الزراعي

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.72 جنيه للشراء، 17.82 جنيه للبيع

 
البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 17.6700 17.7700
مصرف ابو ظبي 17.7000 17.8000
البنك المصري الخليجي 17.6800 17.7800
البنك الأهلي 17.7000 17.8000
بنك القاهرة 17.6700 17.7700
بنك الاسكندرية 17.6800 17.7800
البنك العربي الافريقي 17.6900 17.7900
البنك المركزي 17.6863 17.7863
بنك مصر 17.7100 17.8100
بنك بلوم مصر 17.6900 17.7900
كريدي أجريكول 17.6800 17.7800
بنك التعمير والإسكان 17.6800 17.7800

 

المصدر : مصر 365

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