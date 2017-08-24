مايك بنس يؤكد ان الولايات المتحدة لن تسمح بـ"انهيار فنزويلا"

واشنطن (أ ف ب):

صرح نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الاربعاء ان الولايات المتحدة لن تسمح "بانهيار فنزويلا"، معتبرا أن تطورا من هذا النوع من شأنه أن يهدد الدول الاخرى في المنطقة.

وقال بنس في كلمة أمام نحو 600 شخص في كنيسة كاثوليكية في دورال حيث يعيش عدد كبير من الفنزويليين في ميامي (فلوريدا) ان "انهيار فنزويلا سيعرض للخطر كل الذين يعتبرون نصف الكرة الغربي وطنهم".

واضاف "لا يمكننا ان نسمح بحدوث ذلك"، مؤكدا ان "الولايات المتحدة التي تعمل مع حلفائنا في منطقة اميركا اللاتينية ستواجه وتتصدى لكل الذين يجرؤون على تهديد رخائنا".

وشدد نائب الرئيس الاميركي على ان "انهيار" فنزويلا سيؤدي الى "مزيد من عمليات تهريب المخدرات وتبعاتها القاتلة"، وهي فكرة طرحها الرئيس دونالد ترامب ايضا.

والقى بنس هذا الخطاب بعد عودته من جولة شملت كولومبيا والارجنتين وتشيلي وبنما الاسبوع الماضي، وشكلت فنزويلا محور محادثاته خلالها.

ولم يشر بنس في خطابه الى احتمال تدخل عسكري تحدث عنه ترامب.

وشدد بنس على ان الولايات المتحدة لن تتخذ قرارات احادية الجانب. وقال ان "اميركا اولا لا تعني اميركا وحدها".

والقى كل من السناتور ماركو روبيو وحاكم فلوريدا ريك سكوت كلمة شدد فيها على ضرورة حظر الشركات في فلوريدا من التعامل مع فنزويلا.

وتشير احصاءات تعود الى 2015 الى ان نحو 273 الف فنزويلي يعيشون في الولايات المتحدة، نصفهم تقريبا في فلوريدا.