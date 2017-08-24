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اليوم.. السيسي يرأس الاجتماع الأول لمجلس مكافحة الإرهاب

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اليوم.. السيسي يرأس الاجتماع الأول لمجلس مكافحة الإرهاب اليوم.. السيسي يرأس الاجتماع الأول لمجلس مكافحة الإرهاب

التحرير

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يرأس الرئيس عبد الفتاح اليوم، الخميس، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وأصدر الرئيس السيسي مؤخرا، قرارا برقم 355 لسنة 2017، بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذى يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

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ويشكل المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزير الدفاع ووزير الأوقاف ووزير الشباب والرياضة ووزير التضامن الاجتماعى ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير العدل ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالى ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما يضم من الشخصيات العامة الدكتور على جمعة والشاعر فاروق جويدة والدكتور عبدالمنعم السعيد والدكتور محمد صابر عرب والدكتور أحمد عكاشة ومحمد رجائى عطية وفؤاد علام والفنان محمد صبحى وضياء رشوان والدكتور أسامة الأزهرى والدكتورة هدى عبدالمنعم وهانى لبيب تادرس وخالد عكاشة.

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التحرير

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