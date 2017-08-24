وزير الرياضة: القانون الجديد يلزم الأندية بتشكيل مجالس إدارتها خلال 6 شهور

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قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة، إن قانون الرياضة الجديد يسمح لكل نادٍ بوضع لائحته الخاصة بالشكل المناسب له، على أن يجري انتخابات وفقًا لهذه اللائحة خلال ثلاثة أشهر من وضعها.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج «مساء دي أم سي»، على فضائية «دي أم سي»، أن قانون الرياضة الجديد تتم مناقشته بالبرلمان منذ أبريل 2016، مشيرا إلى أن القانون الجديد ألزم الأندية بتشكيل مجالس الإدارة خلال 6 شهور من صدوره بالجريدة الرسمية.

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وأكد الوزير، أن «أي جمعية عمومية تكتمل هو انتصار لقانون الرياضة»، مضيفا إنه بدءا من شهر سبتمبر المقبل سيتم إجراء الانتخابات بالأندية، وأنه بحلول ٣٠ نوفمبر ستكون الانتخابات قد انتهت في الأندية والاتحادات واللجنة الأوليمبية المصرية.