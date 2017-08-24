"تعليم دمياط": استثناء الحاصلين على أقل من مجموع الثانوية العامة بربع درجة

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، موافقة المحافظ إسماعيل عبد الحميد، على استثناء الحاصلين على مجموع درجات "219.75" للقبول بمرحلة التعليم الثانوي العام في مدارس المحافظة.

وأضاف سويلم، في تصريحات صحفية اليوم، أن موافقة المحافظ جاءت بناء على طلبات تقدم بها أولياء أمور بعض الطلاب الذين يريدون إلحاق أبنائهم بالثانوي العام وكان مجموعهم الكلي أقل من التنسيق المطلوب للمدارس الثانوية بربع درجة.

وأوضح أن الدكتور إسماعيل طه وجه بتيسير جميع المشاكل والمعوقات التي تعوق سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة، وذلك بعد أيام من اعتماد اللائحة الداخلية للفصول المسائية الخاصة للخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية العامة الحكومية بمحافظة دمياط طبقا للقرار الوزاري رقم (475).